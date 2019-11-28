Больно сидеть: затравленную из-за чаепития российскую школьницу избил одноклассник

Новосибирскую школьницу, которая пережила травлю в начале ноября из-за несданных мамой денег на нужды класса, снова попала под удар. Ее сильно пнул одноклассник.
Девочка не смогла присесть и пожаловалась на боль в пояснице, когда пришла домой после занятий. Потом она рассказала маме, что в школе ее пнул одноклассник. Родители отвезли ребенка в больницу, где врачи зафиксировали сильный ушиб копчика, пишет "Лента.ру". Теперь второкласснице нельзя долго сидеть, ее освободили на неделю от учебы.
Родители написали заявление в полицию.
Сотрудник школы считает, что мальчика на такой плохой поступок натравила его же мать, которая тогда унизила ребенка.
Напомним, что травля второклассницы началась еще в начале ноября, когда ее мама отказалась сдать деньги на нужды класса из-за отсутствия отчетных документов. Мать другого школьника, которая эти средства собирала, решила отомстить и вытащила девочку из-за стола во время чаепития. Но даже после того как ребенок сел кушать свою еду, женщина не успокоилась. Она вновь пристала к школьнице, сказав, что не даст ей даже стакан, так как "твоя мать не сдала деньги".
Когда эта история получила огласку, для униженной девочки Егор Крид записал видеообращение, где поддержал ее и сказал, что всем все вернется бумерангом.
Комментарии
Это не мальчик. Это оно.
28.11.2019 13:44
- гость -
капитализм делает из людей диких зверей
Пацан тупой овощ, который самостоятельно думать не умеет! Мать вообще ниже плинтуса опустилась таким поступком!!!
Капитализм здесь не причем! Поборы в садах и школах. как и ЖКХ, платишь, а за что не известно!
чт0 за родители. Из-за поджопника в ментовку бегут заяву писать.
Ужас.
какие-то твари растут
Надо его маме поджопник засадить
Да огласите уже ФИО этой личности!! И фото, что б все знали героя!!! И тогда быстро найдется на них управа!
Не удивлюсь, если мамашка из родительского комитета, устроившая травлю девочке, сама педагог.
Не удивлюсь, если мамашка из родительского комитета, устроившая травлю девочке, сама педагог.
Зачем Вы так?Да сейчас в школе учителя самые бесправные люди,лишнее слово бояться сказать.