Вопреки прогнозам: в первые дни декабря крепких морозов на Алтае не будет

В период с 29 ноября по 5 декабря в Алтайском крае будет в основном мягкая погода. Снег с ветром будут в начале и конце этого временного отрезка, сообщает региональное управление МЧС. Ранее, напомним, синоптики прогнозировали в первых числах декабря лютые морозы до минус 35 С.

В течение предстоящих семи дней ночная температура составит в среднем -10 -15˚С, дневная -5 -10˚С. Небольшой снег ожидается 29-30 ноября и 4 декабря.

Ветер усилится до 15-20 м/с также в начале и в конце периода.

Отметим, впрочем, что алтайский гидрометцентр прогнозирует падение ночных температур в южных районах края на выходных до -27 С.