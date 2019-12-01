Три лекарственных препарата в России приравняли к наркотикам

Список сильнодействующих веществ, за незаконный оборот которых грозит уголовная ответственность, расширили с 1 декабря в России, пишут "Известия". Поправки были внесены в постановление правительства "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ, подпадающих под статью 234 и другие статьи Уголовного кодекса РФ".

К списку добавились: противосудорожный препарат прегабалин, опиоидное обезболивающее тапентадол и капли для расширения зрачка тропикамид.

СМИ отмечают, что все три препарата, которые попали в расширенный список, пользуются спросом у наркозависимых людей.