Три лекарственных препарата в России приравняли к наркотикам

Список сильнодействующих веществ, за незаконный оборот которых грозит уголовная ответственность, расширили с 1 декабря в России, пишут "Известия". Поправки были внесены в постановление правительства "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ, подпадающих под статью 234 и другие статьи Уголовного кодекса РФ".
К списку добавились: противосудорожный препарат прегабалин, опиоидное обезболивающее тапентадол и капли для расширения зрачка тропикамид.
СМИ отмечают, что все три препарата, которые попали в расширенный список, пользуются спросом у наркозависимых людей.
Комментарии
наркозависимые так же используют серу со спичек ,аккумуляторную кислоту ,и т. д. -добавьте их тоже в список. не нужно с ветряными мельницами бороться. было ж время когда все было в продаже ,в свободном доступе ,но и в голову не приходило применять ,что либо .голову надо лечить и в прямом и в переносном смысле.
достали эти приравниватели блин!!! нос к своей жопе приравняйте и волосы свяжите и наслаждайтесь!!! Оно или наркотик или нечего приравнивать!!!! От кашля уже ничё действующего не купить хоть падыхай, упыри, гареть вам в аду!
1.12.2019 09:59
дмитрий
они воду используют - запретить воду!
Они по улицам передвигаются - перекопать улицы, запретить!
Наказывают больных людей, действительно нуждающихся в этих препаратах.. а наркоманов все больше и больше.. Из капель нафтизина с чем-то делают наркотик и сейчас придумают... А кто с ними борется?. Хорошо , что в детсадах нет наркоманов...