Врач скорой помощи в Братске искала лечение для ребенка с помощью Google

В интернете появилось видео, где врач скорой помощи зачитывает рекомендации по лечению маленького ребенка, которые нашла в Google. Сообщается, что инцидент произошел в Братске.

На кадрах видно, как женщина, сидя рядом с маленьким пациентом, с экрана телефона считывает информацию и рассказывает, чего стоит ожидать родителям малыша. При этом она затрудняется прочитать слово "сукровица".

Пользователи стали критиковать врача за ее методы поиска и предоставления нужной информации. Некоторые предположили, что женщина может не иметь специального образования. Однако часть комментаторов отмечает, что она могла зачитывать рекомендацию к приему лекарств, пишет Life.