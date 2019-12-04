Экс-участник группы "Грибы" Юрий Бардаш назвал Василия Шукшина любимым режиссером

Продюсер группы Quest pistols и бывший участник группы "Грибы" в интервью проекту "Вдудь" рассказал, что одним из его любимых режиссеров является Василий Шукшин.

Во время интервью Дудь задал гостю вопрос: "Кто твои любимые режиссеры?" Первый ответ от Бардаша последовал без паузы: "Шукшин". Также он отметил режиссера фильма "Кин-Дза-Дза!" Георгия Данелия.

Говоря о современных российских режиссерах, продюсер отметил, что все это "уныло".

"Для меня это все уныло. Я люблю фильмы, после которых я хочу жить", – сказал Бардаш.

На вопрос о том, какой из последних просмотренных фильмов его впечатлил, Юрий ответил: "Одержимость". Музыкальная психологическая драма американского режиссера Дэмьена Шазелла.