Летом из Барнаула начнет летать чартер туроператора TUI

Туроператор TUI запустит чартерные программы из аэропорта Барнаула уже следующим летом. Пока на вылет, сообщила 7 декабря Елена Евсюкова, руководитель направления Сибирь и Дальний Восток TUI, на первом Инвестиционном форуме в Белокурихе.
Она отметила, что в будущем могут быть организованы чартерные программы и на Алтай, а пока вылеты организуют по традиционным для Алтайского края направлениям в Турцию и страны Азии.
Отметим, что Елена Евсюкова ранее занимала должность замруководителя управления по туризму Алтайского края.
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