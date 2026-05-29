"Новые люди" предлагают разрешить выпускникам пересдавать несколько предметов по ЕГЭ

Сейчас разрешено делать это только в случае с одним предметом

29 мая 2026, 16:00, ИА Амител

Алексей Нечаев / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

В партии "Новые люди" предлагают дать больше возможностей для пересдачи ЕГЭ в российских школах. Как отметил лидер партии, депутат Госдумы Алексей Нечаев, механизм повторной сдачи уже показал свою востребованность. Значит, нужно дать право пересдавать два и более предмета, уверены в партии.

Право на ошибку

По его словам, в прошлом году пересдачей воспользовались около 135 тысяч выпускников, а большинство из них смогли улучшить свои результаты.

«У ребят должно быть право на ошибку — и это нормально. Один экзамен не должен решать судьбу. Прошлым летом пересдачей воспользовались 135 тысяч школьников. 80% из них улучшили свой результат и поступили туда, куда мечтали», — пояснил Алексей Нечаев.

Партия внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает возможность пересдачи не одного, а нескольких предметов ЕГЭ. Авторы инициативы считают, что такой подход позволит школьникам получить дополнительные шансы при поступлении в вузы.

Поддержка перед экзаменами

Еще одно предложение касается психологической помощи выпускникам. На Всероссийской неделе подготовки к ЕГЭ "На экзамен уверенно" Алексей Нечаев выступил с инициативой организовать для старшеклассников бесплатные консультации специалистов.

По мнению авторов идеи, подготовка к экзаменам сопровождается высоким уровнем стресса.

«Совсем скоро начнутся экзамены. Период очень ответственный. Подготовка, волнение, ожидания родителей — все это давит. Поэтому мы и предложили ввести бесплатные консультации психологов перед ЕГЭ. Одна встреча со специалистом — и ребенок уже спокойнее, увереннее в себе», — заявил политик.

Предполагается, что консультации смогут посещать не только выпускники, но и их родители. Для них предлагают проводить отдельные встречи и групповые занятия, посвященные тому, как поддержать ребенка в период экзаменов.

"Новые люди" / Фото: пресс-служба партии

Инициативы для молодых специалистов

В партии также напомнили о программе поддержки молодых специалистов, которую запустили по инициативе партии с 2022 по 2024 год. В ее рамках работодатели принимали на работу выпускников без опыта, а государство компенсировало часть затрат через механизм субсидий.

По данным партии, за время действия программы первое место работы получили более 122 тысяч молодых людей.

Сейчас "Новые люди" предлагают возобновить эту меру поддержки и распространить ее на выпускников инженерных и IT-специальностей. По мнению авторов инициативы, это может помочь молодым специалистам быстрее адаптироваться на рынке труда и получить первый профессиональный опыт.