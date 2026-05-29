Спектакль МТА "Евгений Онегин" завершит Международный театральный фестиваль в Петербурге
На мероприятии уже отметили интересную трактовку и режиссуру
29 мая 2026, 15:44, ИА Амител
Постановка Молодежного театра Алтая им. В.С. Золотухина по роману Александра Пушкина "Евгений Онегин" завершит XXVII Международный театральный фестиваль "Молодежь. Театр. Фест" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на странице МТА во "ВКонтакте".
«29 мая мы представим зрителям из Санкт-Петербурга спектакль "Евгений Онегин"», — говорится в сообщении.
Руководитель фестиваля и директор Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева Светлана Лаврецова рассказала, что "влюблена в трактовку и режиссуру" постановки МТА, а также отметила талант главного режиссера театра Дарьи Догадовой.
Главный режиссер Брянцевского ТЮЗа Сусанна Цирюк выразила надежду, что спектакль "Евгений Онегин" станет энергичной завершающей точкой программы.
Комментарии 0