Преподаватели и студенты АлтГПУ провели спортивный праздник для детей в Барнауле

Мероприятие ко Дню защиты детей организовали по инициативе ректора

29 мая 2026, 14:45, ИА Амител

Праздник для детей от АлтГПУ / Фото: пресс-служба вуза

В Железнодорожном районе Барнаула состоялся спортивный праздник "Вместе мы можем все", посвященный Дню защиты детей. Инициатором мероприятия выступила ректор Алтайского государственного педагогического университета Ирина Лазаренко. Подготовкой и проведением праздника занимались преподаватели и студенты Института физической культуры и спорта АлтГПУ.

Игры и соревнования

Перед началом состязаний участников и их родителей поприветствовала Ирина Лазаренко. Она пожелала детям хорошего настроения и активного отдыха, а затем дала старт мероприятию традиционным свистком.

Праздник начался с общей разминки. После этого для юных участников подготовили девять тематических площадок, где они смогли проверить ловкость, скорость, находчивость и умение работать в команде.

Для ребят организовали как знакомые многим спортивные игры, так и необычные дисциплины.

«Дети и взрослые поиграли в хорошо известные спортивные игры — футбол, баскетбол, хоккей с мячом. И познакомились с необычными спортивными соревнованиями, такими как корнхолл, где надо попасть мешочками с песком в цель, и джаколо, в которой самым терпеливым и метким удавалось загнать фишки в лузу», — рассказала Ирина Лазаренко.

Медали и сладкие призы

За выполнение заданий на каждой площадке участники получали специальные билетики. Позже их можно было обменять на сладости в импровизированном магазине подарков.

Завершилось мероприятие церемонией награждения. Все ребята получили памятные медали, а финалом праздника стал общий флешмоб под песню "Я, ты, он, она — вместе целая страна".