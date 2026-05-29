Преподаватели и студенты АлтГПУ провели спортивный праздник для детей в Барнауле
Мероприятие ко Дню защиты детей организовали по инициативе ректора
29 мая 2026, 14:45, ИА Амител
В Железнодорожном районе Барнаула состоялся спортивный праздник "Вместе мы можем все", посвященный Дню защиты детей. Инициатором мероприятия выступила ректор Алтайского государственного педагогического университета Ирина Лазаренко. Подготовкой и проведением праздника занимались преподаватели и студенты Института физической культуры и спорта АлтГПУ.
Игры и соревнования
Перед началом состязаний участников и их родителей поприветствовала Ирина Лазаренко. Она пожелала детям хорошего настроения и активного отдыха, а затем дала старт мероприятию традиционным свистком.
Праздник начался с общей разминки. После этого для юных участников подготовили девять тематических площадок, где они смогли проверить ловкость, скорость, находчивость и умение работать в команде.
Для ребят организовали как знакомые многим спортивные игры, так и необычные дисциплины.
«Дети и взрослые поиграли в хорошо известные спортивные игры — футбол, баскетбол, хоккей с мячом. И познакомились с необычными спортивными соревнованиями, такими как корнхолл, где надо попасть мешочками с песком в цель, и джаколо, в которой самым терпеливым и метким удавалось загнать фишки в лузу», — рассказала Ирина Лазаренко.
Медали и сладкие призы
За выполнение заданий на каждой площадке участники получали специальные билетики. Позже их можно было обменять на сладости в импровизированном магазине подарков.
Завершилось мероприятие церемонией награждения. Все ребята получили памятные медали, а финалом праздника стал общий флешмоб под песню "Я, ты, он, она — вместе целая страна".
17:08:31 29-05-2026
А где фото?
09:11:54 30-05-2026
Гость (17:08:31 29-05-2026) А где фото? ... АлтГПУ - Алтайское Главное Политическое Управление.
Фоток не будет - режим секретности.
19:28:42 30-05-2026
Musik (09:11:54 30-05-2026) АлтГПУ - Алтайское Главное Политическое Управление. Фото... врешь гад! а ректор Алтайского государственного педагогического университета Ирина Лазаренко.