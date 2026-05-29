НОВОСТИОбщество

С 1 июня на АЗС запретят разговаривать по телефону из-за "риска искры"

Чтобы избежать проблем, переводите телефон в беззвучный режим или завершайте разговоры до подъезда к колонке

29 мая 2026, 15:35, ИА Амител

АЗС / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
АЗС / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

С 1 июня автомобилисты, разговаривающие по телефону у топливных колонок на АЗС, могут столкнуться с отказом в обслуживании и даже попасть в черный список, сообщила ТАСС адвокат Ирина Гребнева, управляющий партнер адвокатского бюро "Гребнева и партнеры".

«Новые правила, вступившие в силу с 1 июня, предусматривают усиление противопожарных мер на автозаправочных станциях. Согласно этим мерам, использование телефона вне салона автомобиля у колонки запрещено, так как это может привести к возникновению искр и возгоранию. Единственное исключение — оплата через QR-код с использованием терминала», — добавила она.

Адвокат подчеркнула, что АЗС являются частной территорией, и администрация станций имеет право отказать посетителям, нарушающим установленные правила. Это может включать прекращение подачи топлива, отказ в оплате, требование немедленно покинуть территорию и даже внесение в черный список.

Гребнева также отметила, что в случае угрозы безопасности сотрудники АЗС имеют право вызвать полицию. Правоохранительные органы затем примут решение о мере административной ответственности за нарушение.

Ранее amic.ru писал, что на Алтае запретили продажу бензина и других горючих веществ детям.

Мужчина заправляет машину, АЗС / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

С 1 мая на АЗС России действуют новые правила обслуживания

Изменения касаются оплаты топлива и требований безопасности — несоблюдение грозит отказом в обслуживании
НОВОСТИОбщество

запреты Топливо Мобильная связь
       

Комментарии 13

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Гость

15:45:54 29-05-2026

Зря сделали исключение для оплаты через QR-код, там самое искрящее искрение!!!

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Гость

15:50:29 29-05-2026

Ага) платить можно, а говорить не моги)))

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Кость

16:09:19 29-05-2026

Частные заправки-они за прибыль все позволят...

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Гость

17:11:16 29-05-2026

Кость (16:09:19 29-05-2026) Частные заправки-они за прибыль все позволят... ...
А в чем здесь их прибыль?

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Гость

19:12:48 29-05-2026

Гость (17:11:16 29-05-2026) А в чем здесь их прибыль?... Клиент приезжает зачем на заправку? За топливом... Если ему заблокируют продажу топлива изза телефона то заправка не получит прибыль. Не получит прибыль не будет зарплаты у рабочих на заправке. Клиент уйдет к конкурентам. Че тут непонятного? Телефоны хоть и кхитайские но при работе не искрят. На газовых-самых опасных заправках из-за чего аварии? Из-за телефонов?

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Гость

17:03:07 30-05-2026

Гость (19:12:48 29-05-2026) Клиент приезжает зачем на заправку? За топливом... Если ему ... Приедешь ты и заплатишь за того парня.

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Гость

16:10:45 29-05-2026

Был ли хоть один такой случай возгорания?

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Гость

17:50:44 29-05-2026

Вы нас за идиотов что ли держите? Не было ни разу таких случаев со времён массового появления мобильных телефонов в 2000-х годах!

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ДМВ

22:49:32 29-05-2026

А что скажут про гарнитуру или рацию?

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Гость

08:46:40 30-05-2026

ДМВ (22:49:32 29-05-2026) А что скажут про гарнитуру или рацию?... Это другое.

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Гость

06:57:39 30-05-2026

больше уже запрещать нечего?все остальное запретили?нет слов цензурных...

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Musik

09:07:00 30-05-2026

И зимнюю резину не пускать на заправку - пусть с бидонами бегают за бензом.

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Гость

11:54:04 30-05-2026

Musik (09:07:00 30-05-2026) И зимнюю резину не пускать на заправку - пусть с бидонами бе... !!!_Реально! Шипы легко могут искру дать, и дают неоднократно. Если неловко педалью сработать. Молодец!

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