Чтобы избежать проблем, переводите телефон в беззвучный режим или завершайте разговоры до подъезда к колонке

29 мая 2026, 15:35, ИА Амител

АЗС / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

С 1 июня автомобилисты, разговаривающие по телефону у топливных колонок на АЗС, могут столкнуться с отказом в обслуживании и даже попасть в черный список, сообщила ТАСС адвокат Ирина Гребнева, управляющий партнер адвокатского бюро "Гребнева и партнеры".

«Новые правила, вступившие в силу с 1 июня, предусматривают усиление противопожарных мер на автозаправочных станциях. Согласно этим мерам, использование телефона вне салона автомобиля у колонки запрещено, так как это может привести к возникновению искр и возгоранию. Единственное исключение — оплата через QR-код с использованием терминала», — добавила она.

Адвокат подчеркнула, что АЗС являются частной территорией, и администрация станций имеет право отказать посетителям, нарушающим установленные правила. Это может включать прекращение подачи топлива, отказ в оплате, требование немедленно покинуть территорию и даже внесение в черный список.

Гребнева также отметила, что в случае угрозы безопасности сотрудники АЗС имеют право вызвать полицию. Правоохранительные органы затем примут решение о мере административной ответственности за нарушение.

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