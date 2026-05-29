С 1 июня на АЗС запретят разговаривать по телефону из-за "риска искры"
Чтобы избежать проблем, переводите телефон в беззвучный режим или завершайте разговоры до подъезда к колонке
29 мая 2026, 15:35, ИА Амител
С 1 июня автомобилисты, разговаривающие по телефону у топливных колонок на АЗС, могут столкнуться с отказом в обслуживании и даже попасть в черный список, сообщила ТАСС адвокат Ирина Гребнева, управляющий партнер адвокатского бюро "Гребнева и партнеры".
«Новые правила, вступившие в силу с 1 июня, предусматривают усиление противопожарных мер на автозаправочных станциях. Согласно этим мерам, использование телефона вне салона автомобиля у колонки запрещено, так как это может привести к возникновению искр и возгоранию. Единственное исключение — оплата через QR-код с использованием терминала», — добавила она.
Адвокат подчеркнула, что АЗС являются частной территорией, и администрация станций имеет право отказать посетителям, нарушающим установленные правила. Это может включать прекращение подачи топлива, отказ в оплате, требование немедленно покинуть территорию и даже внесение в черный список.
Гребнева также отметила, что в случае угрозы безопасности сотрудники АЗС имеют право вызвать полицию. Правоохранительные органы затем примут решение о мере административной ответственности за нарушение.
Ранее amic.ru писал, что на Алтае запретили продажу бензина и других горючих веществ детям.
15:45:54 29-05-2026
Зря сделали исключение для оплаты через QR-код, там самое искрящее искрение!!!
15:50:29 29-05-2026
Ага) платить можно, а говорить не моги)))
16:09:19 29-05-2026
Частные заправки-они за прибыль все позволят...
17:11:16 29-05-2026
Кость (16:09:19 29-05-2026) Частные заправки-они за прибыль все позволят... ...
А в чем здесь их прибыль?
19:12:48 29-05-2026
Гость (17:11:16 29-05-2026) А в чем здесь их прибыль?... Клиент приезжает зачем на заправку? За топливом... Если ему заблокируют продажу топлива изза телефона то заправка не получит прибыль. Не получит прибыль не будет зарплаты у рабочих на заправке. Клиент уйдет к конкурентам. Че тут непонятного? Телефоны хоть и кхитайские но при работе не искрят. На газовых-самых опасных заправках из-за чего аварии? Из-за телефонов?
17:03:07 30-05-2026
Гость (19:12:48 29-05-2026) Клиент приезжает зачем на заправку? За топливом... Если ему ... Приедешь ты и заплатишь за того парня.
16:10:45 29-05-2026
Был ли хоть один такой случай возгорания?
17:50:44 29-05-2026
Вы нас за идиотов что ли держите? Не было ни разу таких случаев со времён массового появления мобильных телефонов в 2000-х годах!
22:49:32 29-05-2026
А что скажут про гарнитуру или рацию?
08:46:40 30-05-2026
ДМВ (22:49:32 29-05-2026) А что скажут про гарнитуру или рацию?... Это другое.
06:57:39 30-05-2026
больше уже запрещать нечего?все остальное запретили?нет слов цензурных...
09:07:00 30-05-2026
И зимнюю резину не пускать на заправку - пусть с бидонами бегают за бензом.
11:54:04 30-05-2026
Musik (09:07:00 30-05-2026) И зимнюю резину не пускать на заправку - пусть с бидонами бе... !!!_Реально! Шипы легко могут искру дать, и дают неоднократно. Если неловко педалью сработать. Молодец!