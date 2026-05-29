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Кабанчик "пролетел" возле барнаульского аэропорта, вызвав недоумение и вопросы. Видео

Дикого зверя заметили у воздушной гавани 28 мая

29 мая 2026, 14:25, ИА Амител

Кабан у аэропорта Барнаула / Фото: Barnaul 22
Кабан у аэропорта Барнаула / Фото: Barnaul 22

Рядом с барнаульским аэропортом заметили кабана. Дикий зверь попал на видео, сообщает Barnaul 22. 

Кабан не обратил никакого внимания на оператора. Он только остановился на мгновение, посмотрел по сторонам и быстро побежал дальше, будто куда-то спешил. 

Комментаторы шутливо предполагают, что животное искало место регистрации. Хотя у некоторых этот инцидент вызвал вопросы и беспокойство.

«Это как раз доказывает, что с экосистемой беда, а не хорошо. Раз дикие животные выходят уже в города. Значит им не комфортно в привычных для них условиях. Вырубили и спалили все леса. Не хватает кормовой базы. Лоси, косули, лисы. Теперь кабаны. А дальше — медведи?» — написал встревоженный пользователь соцсетей. 

Ранее водителей Алтайского края предупредили о лосях, гуляющих вдоль трасс. Дикие звери могут встать посреди дороги или неожиданно выскочить из леса. 

Барнаул Алтайский край Аэропорт дикие животные
       

Комментарии 10

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Гость

14:29:19 29-05-2026

Где родители????

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Гость

14:33:10 29-05-2026

Деревенские переселились в Барнаул. А звери думают: "Ну и мы в город".

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Гость

14:34:37 29-05-2026

Так его могут поймать и зажарить. Надо его в зоопарк, там покормят

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Гость

15:07:01 29-05-2026

а потому что в лесах должны делаться специальные кормушки для зверей в которых корм и соль. Но это не делается. Поэтому звери в город идут еду добывать

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Musik

15:31:55 29-05-2026

Гость (15:07:01 29-05-2026) а потому что в лесах должны делаться специальные кормушки дл... и как звери жили-то миллионы лет без кормушек...

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Гость.

16:02:56 29-05-2026

Musik (15:31:55 29-05-2026) и как звери жили-то миллионы лет без кормушек...... -Ареал обитания. Стань кабанчиком и найди дубовую росщю с желудями у корней или проберись на солёное озеро чтоб полакомитьца, про грибы можно не говорить.

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Вежливый человек

16:28:34 30-05-2026

Гость. (16:02:56 29-05-2026) -Ареал обитания. Стань кабанчиком и найди дубовую росщю с же... дубовых рощ никогда не было в АК.

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гость

16:43:53 30-05-2026

Musik (15:31:55 29-05-2026) и как звери жили-то миллионы лет без кормушек...... городов в природе не существовало.

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ОО

15:50:47 29-05-2026

Это Пумба.. Домой собрался, Тимона с чемоданами ищет

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гость

19:45:42 29-05-2026

Раз дикие животные выходят уже в города. Значит им не комфортно в привычных для них условиях. Вырубили и спалили все леса.

Ничанать надо с Карлина и его жадности. Чтоб ему икалось.

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