Кабанчик "пролетел" возле барнаульского аэропорта, вызвав недоумение и вопросы. Видео

Дикого зверя заметили у воздушной гавани 28 мая

29 мая 2026, 14:25, ИА Амител

Кабан у аэропорта Барнаула / Фото: Barnaul 22

Рядом с барнаульским аэропортом заметили кабана. Дикий зверь попал на видео, сообщает Barnaul 22.

Кабан не обратил никакого внимания на оператора. Он только остановился на мгновение, посмотрел по сторонам и быстро побежал дальше, будто куда-то спешил.

Комментаторы шутливо предполагают, что животное искало место регистрации. Хотя у некоторых этот инцидент вызвал вопросы и беспокойство.

«Это как раз доказывает, что с экосистемой беда, а не хорошо. Раз дикие животные выходят уже в города. Значит им не комфортно в привычных для них условиях. Вырубили и спалили все леса. Не хватает кормовой базы. Лоси, косули, лисы. Теперь кабаны. А дальше — медведи?» — написал встревоженный пользователь соцсетей.

Ранее водителей Алтайского края предупредили о лосях, гуляющих вдоль трасс. Дикие звери могут встать посреди дороги или неожиданно выскочить из леса.