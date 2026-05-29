Кабанчик "пролетел" возле барнаульского аэропорта, вызвав недоумение и вопросы. Видео
Дикого зверя заметили у воздушной гавани 28 мая
29 мая 2026, 14:25, ИА Амител
Рядом с барнаульским аэропортом заметили кабана. Дикий зверь попал на видео, сообщает Barnaul 22.
Кабан не обратил никакого внимания на оператора. Он только остановился на мгновение, посмотрел по сторонам и быстро побежал дальше, будто куда-то спешил.
Комментаторы шутливо предполагают, что животное искало место регистрации. Хотя у некоторых этот инцидент вызвал вопросы и беспокойство.
«Это как раз доказывает, что с экосистемой беда, а не хорошо. Раз дикие животные выходят уже в города. Значит им не комфортно в привычных для них условиях. Вырубили и спалили все леса. Не хватает кормовой базы. Лоси, косули, лисы. Теперь кабаны. А дальше — медведи?» — написал встревоженный пользователь соцсетей.
Ранее водителей Алтайского края предупредили о лосях, гуляющих вдоль трасс. Дикие звери могут встать посреди дороги или неожиданно выскочить из леса.
14:29:19 29-05-2026
Где родители????
14:33:10 29-05-2026
Деревенские переселились в Барнаул. А звери думают: "Ну и мы в город".
14:34:37 29-05-2026
Так его могут поймать и зажарить. Надо его в зоопарк, там покормят
15:07:01 29-05-2026
а потому что в лесах должны делаться специальные кормушки для зверей в которых корм и соль. Но это не делается. Поэтому звери в город идут еду добывать
15:31:55 29-05-2026
Гость (15:07:01 29-05-2026) а потому что в лесах должны делаться специальные кормушки дл... и как звери жили-то миллионы лет без кормушек...
16:02:56 29-05-2026
Musik (15:31:55 29-05-2026) и как звери жили-то миллионы лет без кормушек...... -Ареал обитания. Стань кабанчиком и найди дубовую росщю с желудями у корней или проберись на солёное озеро чтоб полакомитьца, про грибы можно не говорить.
16:28:34 30-05-2026
Гость. (16:02:56 29-05-2026) -Ареал обитания. Стань кабанчиком и найди дубовую росщю с же... дубовых рощ никогда не было в АК.
16:43:53 30-05-2026
Musik (15:31:55 29-05-2026) и как звери жили-то миллионы лет без кормушек...... городов в природе не существовало.
15:50:47 29-05-2026
Это Пумба.. Домой собрался, Тимона с чемоданами ищет
19:45:42 29-05-2026
Раз дикие животные выходят уже в города. Значит им не комфортно в привычных для них условиях. Вырубили и спалили все леса.
Ничанать надо с Карлина и его жадности. Чтоб ему икалось.