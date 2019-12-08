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Противозачаточные таблетки способны уменьшать женский мозг

, ИА "Амител"
Это может оказать значимое влияние на организм
Фото: Yandex

Фото: Yandex

У женщин, принимающих противозачаточные таблетки, незначительно уменьшается гипоталамус, пишет "ММ".

Эта область находится в центре мозга и регулирует работу гормонов. Повреждения гипоталамуса способны вызвать проблемы с половым влечением, аппетитом или регулированием уровня сахара. 

В составе большинства противозачаточных таблеток содержатся эстрогены и прогестероны. Эти гормоны отвечают за прерывание беременности, а также воздействуют на некоторые участки мозга. 

Специалисты повели эксперимент, в котором приняли участие 50 женщин, 21 из которых принимали контрацептивы только перед МРТ. Выяснилось, что у тех, кто пьет таблетки систематически, гипоталамус на 6% меньше. Несмотря на то, что изменение незначительное, оно может оказать серьезное влияние на организм. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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