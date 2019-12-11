Рекордное ДТП произошло под Владивостоком. Столкнулись более 50 машин

Массовое ДТП произошло в Приморье на трассе Новый – Де-Фриз – Седанка. По словам очевидцев, столкнулись около 80 автомобилей.
Корреспондент "Вести Приморье" насчитала на месте происшествия 52 автомобиля. Госпитализированы три человека: мужчина и женщина с травмами спины и еще один мужчина с черепно-мозговой травмой.
Ситуацию на дороге осложняют погодные условия. Из-за череды аварий движение в сторону Владивостока закрыто. На месте ДТП работают сотрудники дорожно-патрульной службы и медики.
Пользователи социальных сетей, в свою очередь, сообщают о 80 поврежденных автомобилях. Точное количество участников аварии будет уточняться.
Комментарии
Когда, десятки лет назад, мы читали о таких авариях на Западе (чаще всего в США), то соглашались с юмористом Задорновым - "Ну, д...."! А теперь и мы эволюционировали до такого состояния...