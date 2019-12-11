Врачи рассказали, как бороться с высокой температурой у детей

Специалисты предупреждают мам о том, что высокую температуру у детей не всегда нужно сбивать лекарствами, сообщает "РГ".
С проникновением вредоносных бактерий и вирусов организм начинает с ними бороться. При температуре тела в 38-38,5 градуса выделяется особый белок интерферон – основной борец с вредоносными микроорганизмами.
На второй-третий день после начала заболевания белка собирается столько, чтобы начать атаку на вирус, но многие родители не дожидаясь этого момента начинают сбивать ребенку температуру. Из-за этого выработка белка замедляется, и процесс болезни затягивается.
"Большинство рекомендаций сходятся на том, что температуру нужно сбивать, если она выше либо 38,5 градуса, либо 39, либо даже 39,5, – считает врач-педиатр детской городской клинической больницы № 9 им. Г. Н. Сперанского Григорий Шеянов. – Но если речь идет о так называемой белой лихорадке, когда у ребенка бледная кожа, холодные ладошки, то рекомендуется сбивать и более низкую температуру. Как и в том случае, если у ребенка есть отклонения в состоянии здоровья, например, при эпилепсии или других судорожных состояниях, либо хронические заболевания сердца или легких".
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