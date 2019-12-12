"Ваш сын сбил человека". Барнаульская пенсионерка отдала 408 тысяч рублей мошенникам

72-летняя жительница Барнаула отдала мошенникам 408 тысяч рублей, чтобы "спасти" сына, сообщает пресс-служба регионального МВД. Ранним утром пенсионерке позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции. Он сообщил, что ее сын сбил человека, и для спасения от наказания необходима определенная сумма.
Пожилая женщина слышала и знала о мошеннических схемах "ваш родственник попал в беду", но поверила злоумышленникам. Через банкомат несколькими платежами она перевела неизвестным 408 тысяч рублей.
Вернувшись домой, женщина позвонила сыну. В разговоре с ним выяснила, что он не сбивал человека. Женщина обратилась в органы внутренних дел.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество".
Сотрудники полиции убедительно просят граждан быть бдительными и не поддаваться на подобные уловки.
Комментарии
Еще раз подтверждает, что наши пенсионеры очень состоятельные люди!
Откуда они берутся, бедные пенсионерки, которым не жалко полмиллиона первому встречному?
12.12.2019 09:29
- гость -
С чего вы это взяли? Не зная сколько обзвонил людей мошенник прежде чем нашёл богатую и глупую пенсионерку делать такие выводы, мягко говоря не умно.
Вернувшись домой бабка позвонила сыну и узнала что сына у нее никогда не было!
12.12.2019 09:37
- гость -
Не зная сколько обзвонил людей мошенник прежде чем нашёл
У него роуминг бесплатный, чтобы обзванивать толпы народа?
Оно того стоит
Роуминг уже больше года бесплатный
Подумаешь обманули на 400к косарей! Вот некоторые наши политические деятели, войдя в доверие к простодушному народу, кинули его пенсионной реформой на миллиарды. И ниче так, правоохранители этих деятелей еще и оберегают, вместо того, чтобы охранять их в местах не столь отдаленных!