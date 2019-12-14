Центр ядерной медицины для лечения онкозаболеваний откроется в Барнауле в 2020 году

Медицинский институт имени Сергея Березина откроет два новых ПЭТ-центра для диагностики и лечения онкологических заболеваний с помощью современных технологий, сообщает ТАСС.
"Очень скоро будет запущен ПЭТ-центр в Барнауле, затем в Томске. Мы на этом не остановимся в сибирском регионе. Сейчас мы строим в Перми и Твери. Мы будем строить еще в нескольких городах ЦФО. Объем инвестиций – 5 млрд рублей – не изменился", – рассказал журналистам председатель правления института.
Проект барнаульского центра предусматривает диагностику ПЭТ/ КТ – позитронно-эмиссионную томографию, совмещенную с компьютерной томографией. Также здесь планируют установить собственный циклотрон для производства радиофармпрепаратов.
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