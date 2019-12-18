Бетон, кирпич и стекло. "Суровый" пентхаус в стиле лофт продают в Барнауле

Фото: Avito.ru
На последнем этаже 20-этажного дома на ул. Ленинградской в Барнауле продают огромный пентхаус. В четырехкомнатной квартире площадью 220 квадратных метров выполнен дизайнерский ремонт в стиле лофт "в единой черно-белой гамме".
"Продается уникальный и единственный в своем роде пентхаус. Первые собственники с момента застройки. Главная особенность данной квартиры – это панорамные окна, из которых открывается потрясающий вид на город, как в дневное время, так и в вечернее", – говорится в объявлении.
На первом уровне пентхауса предусмотрены кухня-гостиная, гостевая комната и санузел. На втором уровне расположены две большие жилые комнаты с индивидуальными санузлами, гардеробными и сауной.
"Школа, стадион прямо возле дома, а также подземный паркинг. В шаговой доступности продуктовые магазины и остановки общественного транспорта. Тихий и спокойный район идеально подходит для комфортной жизни", – пишет продавец.
Цена пентхауса – 13 млн рублей.
Комментарии
За 13 млн ушуршать с лестницы без перил? Нет уж, спасибо.
13 лямов за бомжатник????
фууу
Интерьер на любителя, специфический. Это скорее может стать минусом при продаже.
18.12.2019 09:14
- гость -
Я, видимо, такой любитель - мне нравится (но лестницу однозначно менять). Увы, у меня нет 13 млн)))
тут не ушуршать, тут навернуцццца и не только с лестницы, но и в проём 2 этажа...лофт бестолковый какой-то
"лофт" это не когда тупо не хватило денег на ремонт. там же монтажная пена не закрыта и проводка без розеток
Мож, дезигнера самого сюда поселить, пущай поживет
не лофт, а недострой.
кухонная столешница - огонь!
площадь - более чем достаточная.
панорамный вид там должен быть норм.
Как по мне, то место и сама квартира пускай и не 13 лямов, но за 10-ку точно стоит.
Касаемо дизайна, то даже для лофта выбрана крайне жесткая стилистика. Для наших людей это too much. Лично мне нравится, но многое бы изменил, в первую очередь необходимо улучшить функциональность лестницы - сейчас это просто арт-объект, затем надо смягчить жесткач с проводкой, ну перебор это.
А в целом, как проект, это интересно)
Это вовсе не "лофт", это сущий лохт какой то! За 13 млн жить на стройке.
так это и есть "Лофт"? Я думал это "под отделку" называется (собственнику мой пардон, неграмотный я), тогда у меня дом в стиле Лофт, однако)))
ек
Для наших людей это too much.
Ты еще в теплотрассе не жил.
Суровый лофт это у ПэЖэ на планете плюк))
Там такой лофт что даже слесарь из жэу в хруще гламурные живет )
На такой площяди, высоте, и таких окнах - там сильно мало батарей я увидел, походу хозяева там просто вымерзли нафик. Да и походу не жил там никто, вон сколько проводов с потолка свисает, да и самого потолка нет голые плиты их даже не залофтили вообще никак.
а почему проводка по потолку не в гофре??? ПЭУ кому писали, лофтеры недоделанные.. Это ж ваша безопасность!
какой это лофт-стиль, это типичный недострой, провода без розеток и т.п.
18.12.2019 10:21
- гость -
а почему проводка по потолку не в гофре???
черная изолента
А вам елочка нравится?