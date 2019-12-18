Художники Горного Алтая покажут его величие и красоту в столице Алтайского края

Увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Горного Алтая ждет гостей барнаульской галереи "Нагорная". Работами выдающихся графиков и живописцев Алтая – Владимира Чукуева, Владимира Ельникова, Родиона Зиновьева – можно будет насладиться с 19 декабря 2019 года.
Коллективная выставка погрузит вас в неповторимую атмосферу величественного Алтая с заснеженными вершинами горы Белухи, темпераментной красавицей Катунью. Вы прогуляетесь мимо могучего кедровника, спуститесь в цветущие горные долины.
Для полноты восприятия глубины алтайской культуры всех гостей в день открытия в 18:30 ждет выступление заслуженного артиста Российской Федерации и Республики Алтай Болота Байрышева. Исполнитель традиционного алтайского горлового пения и эпоса – кая – поможет лучше понять неповторимый мир Республики Алтай.
Вход свободный.
Галерея и школа эстетического воспитания "Нагорная"
г. Барнаул, ул. Аванесова, 30
Телефон: 8-963-578-11-78
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