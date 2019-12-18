Выдачу ипотеки в России ужесточат

С 1 июля 2020 года Центробанк ужесточит для банков процедуру выдачи ипотеки, сообщает "Лента". Планируется введение дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по жилищным кредитам.
Надбавки будут устанавливаться в зависимости от показателя долговой нагрузки (ПНД) заемщика и его первоначального взноса. Повышенный коэффициент будет применяться при ПНД свыше 50%.
По предварительным подсчетам, без изменения структуры ипотечных портфелей данная мера увеличит нагрузку на капитал банков в 1,4 раза. Это позволит снизить для них стимулы для выдачи кредитов людям с высоким ПНД и низким первоначальным взносом.
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