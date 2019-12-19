Филиппу Киркорову придется продавать квартиру, чтобы погасить огромные долги

Филиппу Киркорову придется продать свою квартиру стоимостью более 193 млн рублей, чтобы погасить долги, сообщает "МК". Это жилье выступало залогом по договору с латвийским банком ABLV по ипотечному кредиту.
Ранее Таганский суд Москвы обязал певца выплатить банку 779 тысяч евро в пользу латвийской финансовой организации.
Заграничное жилье Киркоров решил приобрести в 2018 году. Для этого он обратился в банк ABLV. В 2018 году банк был вынужден остановить деятельность из-за обвинений в причастности к международным схемам отмывания денег, и российский исполнитель вернуть долг в экстренном порядке не смог.
Комментарии
Бедный, бедный Филипппп. Давайте его все пожалеем, скинемся ему через смс-ки
190 лимонов - это стоимость гостиницы ~ 2000м2 в Юрмале или доходный дом в Риге ~ 1000м2
там не квартира, там мнококвартир... тьфу многокомнатный дом наверное)