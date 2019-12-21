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Новости

В Минздраве объяснили, зачем объединят две больницы Барнаула

, ИА "Амител"
Дмитрий Попов обосновал это необходимостью создания многопрофильной больницы
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов объяснил, чем вызвана необходимость объединять городские больницы № 11 и № 12 в Барнауле, сообщает "Банкфакс".

По его словам, раньше на соседних площадках были два медучреждения, которые во многом дублировали друг друга. Теперь же на их базе создадут многопрофильную больницу скорой медицинской помощи, что позволит разгрузить городскую больницу №1, которая пока что остается единственным объектом здравоохранения широкого профиля.

Планируется, что в обновленной больнице будут принимать пациентов с Железнодорожного, Индустриального и Ленинского районов, а в 1-й – Октябрьского и Центрального.

"В принятии такого решения мы руководствовались тем, чтобы сделать более доступной медицинскую помощь для жителей Барнаула, закрепив определенные территории за двумя учреждениями, – объяснил Попов. – Таким образом, у нас в городе будет две больницы скорой медицинской помощи".

При этом никаких сокращений штата не планируется, подчеркнул Попов. Главу регионального Минздрава поддержал главврач 11-й больницы Андрей Коломиец. Он заявил, что процесс слияния давно уже назрел.

Юридический процесс объединения планируется завершить в 2020 году. Еще через год в планах значится строительство нового здания, которое объединит в себе два старых.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

21.12.2019 15:20
- гость -

Бездари.

21.12.2019 15:44
Дмитрий Черноус_yandex

Согласен!!! Это же какой мозг надо иметь чтобы верить в то что, с потока до 1 гор больницы ближе чем до шинников - моторщиков!!!!

21.12.2019 16:01
- гость -

1 ГБ, уже больше года, как не ГБ, а Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.

21.12.2019 16:10
Дмитрий Черноус_yandex

Да не важно как она называется. Площадь Октября напротив молодёжного театра дома - Железнодорожный район , а повезут в шинники - моторщиков. Я пишу это к тому что - Давно пора отказаться от разграничения по районам!!! Разделить город пополам, и делов то. Во первых - это человеческие жизни, во вторых - идёт "оптимизация"? Соответственно затраты на бензин, как и амортизация техники снизятся!!! Но для этого нужно же думать. А если ещё и нечем то вообще - караул.(((((((

21.12.2019 16:16
- гость -

21.12.2019 15:44
Дмитрий Черноус_yandex

Предлагаешь все спальные районы возить в одну больницу?

21.12.2019 16:17
Дмитрий Черноус_yandex

Да, для тех кто живёт на горе могли бы подключить ещё и краевую клиническую.

21.12.2019 16:18
Дмитрий Черноус_yandex

А вы предлагаете везти через пол города включая центр? В час пик - это просто класс!!! А на кону человеческая жизнь!!!

21.12.2019 16:20
- гость -

Дмитрий Черноус_yandex
Разделить город пополам, и делов то.

Оно на самом деле так и есть. Всех везут в разные больницы в зависимости от заболевания. Некоторых даже на гору увозят. У каждой больницы есть своя специализация.
Здесь просто горку хотят разгрузить, потому что из-за загруженности там постоянно нет койко-мест.

21.12.2019 16:22
- гость -

21.12.2019 16:18
Дмитрий Черноус_yandex
В час пик - это просто класс!!! А на кону человеческая жизнь!!!

А по-твоему, в каждом дворе должны быть лучшие хирурги города?
Потому и везут туда, что кроме них никто лучше не сделает.

21.12.2019 16:24
Дмитрий Черноус_yandex

21.12.2019 16:20
- гость -
Здесь просто горку хотят разгрузить, потому что из-за загруженности там постоянно нет койко-мест.
Да я не против. Просто надо делать это грамотно, а не формально. Как написано в статье -
Планируется, что в обновленной больнице будут принимать пациентов с Железнодорожного, Индустриального и Ленинского районов, а в 1-й – Октябрьского и Центрального.

21.12.2019 16:27
Дмитрий Черноус_yandex

21.12.2019 16:22
- гость -
А по-твоему, в каждом дворе должны быть лучшие хирурги города?
Потому и везут туда, что кроме них никто лучше не сделает.
Вы интересный человек. Где больше возможности спасти жизнь? В машине скорой помощи или в больнице? Думайте.

21.12.2019 16:28
- гость -

21.12.2019 16:24
Дмитрий Черноус_yandex

На формальности смотреть не нужно. На самом деле каждый день дежурная по скорой - это одна какая-то больница. Остальные уже только по определенным заболеваниям.
И не забывай, что сейчас горка принимает больных не только с Барнаула, а со всего края.

21.12.2019 16:30
Дмитрий Черноус_yandex

Вот только не надо про горку. Отгрохали перинатальный центр , а везут с рп Алтайское с преждевременными родами на попова. Как? Вот так.

21.12.2019 16:34
- гость -

21.12.2019 16:30
Дмитрий Черноус_yandex

При чем здесь горка и роды?
Ты уж о чем-нибудь одном пиши. А то разветвляешься, как первоклассница на первом уроке.

21.12.2019 16:36
Дмитрий Черноус_yandex

21.12.2019 16:34
- гость -
Я пишу про то как у нас работает скорая по факту, а не как вам кажется.

21.12.2019 16:38
- гость -

А готовы все службы 11 и 12 Г работать круглосуточно? Укомплектованы бригады будут? Не только хирург нужен будет и 3х местный рентген, к ним люди нужны.

21.12.2019 16:41
Дмитрий Черноус_yandex

21.12.2019 16:38
- гость -
Ну учитывая с какой скоростью проходит "реконструкция" гор больницы N 3 , то можно сказать лишь одно - без комментариев.

21.12.2019 16:46
Гость

Ага, а так то отделение сочетаной травмы в горке только, где спецов во 2-ю БСМП возьмут?

21.12.2019 16:48
- гость -

21.12.2019 16:41
Дмитрий Черноус_yandex

От тебя другого можно было не ждать. Не удивил.

21.12.2019 17:24
- гость -

"были два медучреждения, которые во многом дублировали друг друга"
"сокращений штата не планируется"

а что же с дублирующимися структурами будет?

21.12.2019 17:49
- гость -

21.12.2019 17:24
- гость -

Соединятся. Больных хватит на всех. Зато в горке койки в колидорах не будут стоять.

21.12.2019 17:53
- гость -

Дмитрий Черноус_yandex

Дима, ты еще молод и наверное не болел. Узнаешь всё потом со временем, и по другому станешь относиться к медицине.

21.12.2019 18:18
- гость -


21.12.2019 16:34
- гость -


Ты зачем следишь за первоклассницами на первом уроке??? Ты педофил???

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