Неизвестные ограбили московского безработного на 9,5 млн рублей

Двое неизвестных в медицинских масках избили и ограбили безработного в подъезде жилого дома по адресу Ставропольский проезд, 11 корпус 1, в Москве, сообщают "Известия".
Преступники забрали у мужчины сумку, в которой находились 1 миллион рублей и 135 тысяч долларов. Пострадавший обратился в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "Грабеж, совершенный в особо крупном размере".
Откуда у безработного взялась такая крупная сумма, неизвестно.
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