Метели и сильный порывистый ветер ворвутся в Алтайский край 24 декабря

24 декабря в Алтайском крае ожидается ухудшение погоды: сильный снег, метели и ветер с порывами до 24 метров в секунду.
По региону температура воздуха будет колебаться от -7 до -12 градусов. Местами небольшой снег, метели. На дорогах местами сильная гололедица.
Ветер южный, 5-10 м/c, возможны порывы до 20 м/c.
В Барнауле столбики термометров покажут от -8 до -10 градусов. Временами небольшой снег, метель. На дорогах местами сильная гололедица.
Ветер южный, с порывами до 15 метров в секунду.
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