Соцсети: в Алтайском крае водитель чиновника сбил ребенка и скрылся

Девятилетнего ребенка доставили в больницу 23 декабря с переломом тазобедренного сустава, после того как его сбил автомобиль в райцентре Бурлинского района, сообщает паблик Podslyshano_Burla в социальной сети "ВКонтакте".
Водитель скрылся с места ДТП. По словам очевидца, наезд на школьника совершил водитель главы администрации Бурлинского района.
"Ребенка отвезли в Славгород в больницу. У него перелом тазобедренного сустава, а сейчас он на операционном столе, – утверждает местный житель. – Врачи не сказали точно, но что-то разорвано у него".
Оперативно получить комментарий в ГИБДД Алтайского края не удалось. Информация об аварии уточняется.
Комментарии
Тварь какая. В своём районе это существо конечно небожителем считается
Отмажется. Сейчас выяснится что ребёнок пьяный был, за рулём вовсе не он был, свидетели обознались, а машину угнали за пару минут до дтп.