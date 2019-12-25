Путин засомневался в том, что россияне ощущают перемены к лучшему

Президент России Владимир Путин на заседании Президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам усомнился в том, что россияне чувствуют перемены к лучшему в своей жизни, сообщает "Интерфакс".
По мнению главы государства, реализация национальных проектов не приносит реальных изменений в жизни людей. Он подчеркнул, что главным результатом являются перемены, которые граждане почувствуют.
Президент отметил, что об отсутствии таких ощущений говорят опросы общественного мнения по различным структурам. В пример он привел исследование ФСО, которому, по его словам, "нельзя не доверять".
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