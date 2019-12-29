2019 год стал рекордным по количеству массовых убийств в США за последние 50 лет, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на USA Today.
Согласно данным издания, было совершено 41 преступление, жертвами которого стали четыре и более человек. В 33 случаях преступники использовали огнестрельное оружие. Общее число убитых за год составило 210 человек.
Большая часть правонарушений не освещалась на национальном уровне, поскольку они совершались не в общественных местах. Зачастую правоохранителям не удавалось выяснить, что толкнуло людей на убийства.
Больше всего жертв зафиксировано в Калифорнии – штате с самым строгим законодательством в области оружия.
Комментарии
Чё с них взять? Дикие люди!
Как в анекдоте про мальчика который подсмотрел за мамой и папой в щелочку двери: - И эти люди запрещают мне ковыряться в носу?.....
Число умышленных убийств на 100 000 населения.
Россия 10,82
США 5,35
Да, но там и жителей больше в два раза чем в РФ. Удельное колличество убийств на 100 тыс. жителей ставит всё по своим местам. Хоть где-то РФ в лидерах.
Они понимают что скоро всем им всё равно кирдык,поэтому стреляются.Жалко конечно простых американцев,но это уж геополитика,мать её растак.