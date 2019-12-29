Очки Ольги Бузовой продают в Барнауле

На одном из популярных сервисов по размещению бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже очков Ольги Бузовой.
Продается лот в Барнауле, а его цена составляет 70 тысяч рублей.
В описании товара автор не был красноречив. Он только уточнил, что эти очки с концерта в Барнауле.
Певица выступила в столице Алтайского края 3 октября с программой "Принимай меня" при полном зале. Концерт поп-звезды оставил противоречивые эмоции у слушателей. Кто-то был в восторге от увиденного, а некоторые отметили плохую организацию мероприятия.
Видеозаписью одного из моментов на барнаульском концерте Бузова поделилась на своей странице в Instagram.
Комментарии
Дорого
На лотках можно купить и за 300 руб, тоже говорят их Бузова мерила.
Носки Майкла Джексона дороже...