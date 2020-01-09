Следком проверит внезапную смерть жительницы Новоалтайска, к которой приезжала скорая

Алтайский Следком проводит проверку по сообщению жителя Новоалтайска в соцсетях о смерти его жены, к которой вызывали скорую.
"По словам мужчины, в декабре 2019 года он обратился в отделение скорой помощи при горбольнице Новоалтайска в связи с болью ноги у супруги. Приехавшие по вызову врачи поставили женщине обезболивающие препараты, не предложив госпитализацию. После того как супруге не стало легче, через день ее доставили в городскую больницу, где через несколько часов она скончалась", – сообщили в ведомстве.
Проверка началась после того, как Дмитрий Козлов, супруг женщины, написал в соцсети "ВКонтакте" в группе "Барнаул22":
"Вечером 26.12.2019 у моей жены заболела нога. Вызываем скорую, говорят, хондроз и ничего страшного. Делают уколы обезболивающего и уезжают. Через два часа опять невыносимые боли, от которых отнимается нога, снова вызываем скорую, нам говорят – защемление. И снова делают уколы обезболивающего и уезжают. На следующий день вызываем доктора из клиники "Лембея", снова нам говорят – хондроз. Ставят блокаду и обезболивающее. 28.12.2019. Утром все еще хуже, вызываем скорую и врача из "Лембея". В 18:00 в городской больнице им. Литвиненко жене начали делать операцию. В 22:30 моя жена скончалась. Не от хондроза или защемления, тромб в сосудах".
Комментарии
Так и подумала, что тромб...
А реально было спасти в такой ситуации? Допустим, врачи сразу бы заподозрили, что боли из-за тромба. И что делать? Ногу ампутировать срочно?
Не от хондроза или защемления, тромб в сосудах
Охренеть, 3 врача не могли диагностировать тромб!? У нас в меде они вообще учатся?
Без ноги живут. Но они не смогли диагностировать!
Раньше нашим медом гордились, выпускников в Москву приглашали, а сейчас кто тут, блин остался, худшие?
Поэтому каждый должен знать свои болезни и регулярно обследоваться. Если бы девушка знала о своей склонности к тромбозу, все было бы по-другому. И с болью в ноге скорую не вызывают. Скорая такие диагнозы не ставит нигде в мире. Наш народ отличается повышенной требовательность к тем кто " их обслуживает ", но сам палец о палец не ударит ради того, чтобы следить за здоровьем.
Мои соболезнования.
Мужу совет - не скатываться в ненависть и агрессию, а делать побольше добра в этом Мире . Супруга его на небесах смотрит на него
Никакой врач не поставит диагноз " тромб" без обследования на специальном оборудовании. А для этого нужно было ехать хоть в поликлинику, хоть самообратиться в стационар.