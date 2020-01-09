СНБО Украины: Boeing 737 в Иране могли сбить российской ракетой

Основных версий крушения пассажирского самолета Boeing 737 в Тегеране четыре, заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Он заявил украинскому порталу "Цензор.нет", что одна из них – это поражение лайнера российской зенитной ракетой из ЗРК "Тор". По его словам, в пользу такого варианта свидетельствуют осколки снаряда, обнаруженные рядом с местом авиакатострофы.
Об остальных версиях Данилов рассказал менее подробно. Это столкновение с беспилотником, взрыв двигателя из-за технической неисправности и теракт.
Представитель СНБО уточнил, что Иран предоставит возможность украинской комиссии ознакомиться с результатами расшифровки черных ящиков, а также прибыть к месту крушения и поискать обломки российской ракеты.
Напомним, Boeing 747, направлявшийся в Киев, разбился 8 января почти сразу после взлета в столице иранского государства. На его борту находились 167 пассажиров и 13 членов экипажа. Все они погибли.
Комментарии
ну наконец-то, а я все ждала-ну когда же Украина обвинит нашу страну...без России просто ничего не происходит, как уже надоела эта жевательная резинка
действительно
больше нет никаких причин
эти ракеты как мухи
летают везде
Да это сразу было понятно. Когда я вчера прочитал, что упал украинский самолет, я сутки не мог понять, почему в этом деле не фигурирует Россия. Под вечер промелькнула, но намеком. А сегодня все встало на свои места
Наконец-то выродили версию
Надо же.
Это был томагавк. Всё сходится.
И Австралию мы, ясен бубен
Так вот зачем Путин летал в Турцию, граничащую с Ираном, он же туда ракету отвозил, которой и сбили самолет...
Военный конфликт, сбитый самолёт, где то уже такое было.
Путин направил группу диверсантов к тегеранскому аэропорту.Те и завалили самолёт с иранцами и канадцами чтоб скомпрометировать украинцев.