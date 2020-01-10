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Парламент Абхазии попросил президента уйти в отставку

, ИА "Амител"
Он отказался
Рауль Хаджимба / region15.ru

Рауль Хаджимба / region15.ru

Народное собрание Абхазии проголосовало за отставку действующего президента Рауля Хаджимбы, сообщает ТАСС.

Изначально отставки потребовали протестующие, которые ворвались в администрацию и заблокировали ее. Хаджимба провел экстренное заседание и заявил, что в республике могут ввести чрезвычайное положение. Силовые структуры перевели на усиленный режим. 

Президент отметил, что решение, принятое парламентом, может дестабилизировать экономическую и политическую обстановку внутри республики. Он отказался покидать свой пост и призвал представителей оппозиции к переговорам. 

Протесты в Абхазии идут из-за рассмотрения в суде дела проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

10.01.2020 10:57
Гость

Вот и переговоры, а наши оппозиционные все на зарплате главного сидят. Вот имеем бессменного , с культом личности.

10.01.2020 11:50
гость

проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии

А он, что, обратно в Грузию хочет? Если у них по отношении к Грузии одинаковая позиция, что они делят? Финансовую помощь из РФ? Или может уже из США начала финансовая помощь начала поступать? Так вряд ли, она сначала в Грузию бы пошла

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