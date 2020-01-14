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Новости

Иткульский спиртзавод под управлением голландской компании готов к работе

, ИА "Амител"
Рабочие начинают работать полный день
Фото: ffprom22.ru

Фото: ffprom22.ru

Иткульский спиртзавод готовится к возвращению на полносменную работу, пишет "Алтапресс" со ссылкой на работника предприятия.

По его словам, ранее все сотрудники из-за вынужденного простоя получали 2/3 оклада, но с 23 января выходят на полный рабочий день. Сотрудники узнали об этом 13 января. О том, что у предприятия появился новый собственник, им не говорили.

Ранее стало известно о том, что холдинг Marussia Beverages приобрел Иткульский спиртзавод за 15 млн рублей. В течение двух-трех лет планируется установить на заводе технику для производства виски. По мнению экспертов, на это потребуется около 10 млн евро.

Ранее Иткульский спиртзавод уже сотрудничал с Marussia Beverages. На протяжении 10 лет предприятие производило для холдинга водку Mamont.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

14.01.2020 14:41
- гость -

Всё понятно-аутсорсинг.

14.01.2020 14:51
- гость -

Сам то понял что сказал?

14.01.2020 14:53
- гость -

Иткульский спиртзавод за 15 млн рублей

Так то не дорого, знал бы, взял парочку заводиков...)

Всё что нужно знать об Амике.

14.01.2020 14:58
месный

для производства виски не столько техника нужна, сколько огромные подвалы для хранения и выдержки в бочках самого виски.
Ну и самое то из чего гонят дистилят виски тоже нехило так место занимает. А там всё под водку заточено. Получение ректификата и далее вотка. Для виски ректификат нафиг не упал.

14.01.2020 15:01
Медведь-шатун

Ребята читайте текст, там долгов под 700 мильёнов, за 15 лямом купите себе в самогошке аппарат ....

14.01.2020 15:01
- гость -

Бурбон - это американский виски

14.01.2020 15:03
- гость -

О!? На полный рабочий день!?
Раньше мы, говорит, 2/3 водки выпускали, и народ стал трезветь, и даже задумываться. А теперь на полную катушку зальем вас водокой и вискарём! Готовьтесь.

14.01.2020 15:05
- гость -

Что непонятно?Зарубежные буржуи введут инъекцию в тело предприятия,чтобы впоследствии,пьянея,пить кровь местных трудящихся.

14.01.2020 15:45
- гость -

все на самогошке сидят. к полкам со спиртным никто не подходит. только пятница и праздники. себестоимоить производства поллитры 20-40 руб. а они своего мамонта за 800 впаривают

14.01.2020 15:45
- гость -

С чего вдруг она стала голландской?

"История компании началась в 2002 году, когда в Якутии, в вечной мерзлоте обнаружили целую голову мамонта, с сохранившимися бивнями. Юкагирский мамонт, как его назвали, стал одной из самых известных находок современности. Главой исследовательской группы (экспедиции), которая сделала это потрясающее открытие, был будущий учредитель группы компаний Marussia Beverages.
За 10 лет компания приобрела международные масштабы, открыла офисы в Москве, Париже, Лондоне, Киеве, Тбилиси, Амстердаме и Нью-Йорке."

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