Штрафы за съемку охраняемых объектов и беспилотников ввели в Алтайском крае

Речь идет о запретах, действующих в рамках режима базовой готовности

30 апреля 2026, 13:06, ИА Амител

Камера / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Жителей и организации Алтайского края теперь смогут штрафовать на сумму до 30 тысяч рублей за нарушение распоряжений губернатора и регионального оперативного штаба. Например, съемку охраняемых объектов и БПЛА. А еще будут штрафы за рубку зеленых насаждений. Соответствующие поправки в краевое законодательство депутаты регионального парламента приняли на сессии в четверг, 30 апреля.

Что за штрафы, связанные с губернатором?

Наказание ввели за игнорирование требований, которые действуют в регионе в рамках режима базовой готовности. Этот режим установили осенью 2022 года указом президента и он считается самым мягким из возможных уровней реагирования.

Даже при таком формате в крае усилили меры по обеспечению безопасности и охране общественного порядка. В частности, ранее ввели ограничения на съемку и распространение материалов о стратегически важных объектах. Под запретом оказались фото и видео электростанций, мостов, зданий органов власти, военных объектов и инфраструктуры силовых ведомств без согласования с профильными службами. Также нельзя фиксировать работу систем воздушного мониторинга — радаров, датчиков, беспилотников — и публиковать материалы о последствиях атак на охраняемые объекты.

Штрафы могут применяться и за любые другие действия, которые подпадают под невыполнение распоряжений губернатора или оперштаба.

И сколько придется заплатить за такое нарушение?

Если гражданина поймают за нарушение указанных распоряжений, то ему придется заплатить административный штраф от 1500 до 3000 рублей. Должностному лицу полагается уже от 3000 до 10 000 рублей, а организациям — от 10 000 до 20 000 рублей.

В случае повторного нарушения суммы увеличиваются. Жителям придется заплатить от 3000 до 5000 рублей, должностным лицам — от 10 000 до 20 000 рублей, юридическим лицам — от 20 000 до 30 000 рублей.

А что там с наказанием за рубку?

Также депутаты АКЗС ввели штрафы за незаконную вырубку, повреждение или нарушение правил охраны зеленых насаждений на государственных и муниципальных землях.

Размер штрафа:

для граждан — от 500 до 2 тысяч рублей;

для должностных лиц — от 2 до 5 тысяч рублей;

для юридических лиц — от 10 до 50 тысяч рублей.

Это касается случаев, которые не подпадают под уголовную ответственность или другие статьи КоАП РФ.

Как ранее сообщал amic.ru, в России с 19 марта ужесточили штрафы за нарушения на государственной границе и в приграничных зонах. За проступок, связанный с режимом, гражданам грозит до 25 тысяч рублей, должностным лицам — до 250 тысяч, организациям — до 2,5 млн рублей. За неправильный въезд или пребывание в пограничной зоне штрафы составляют до 5 тысяч рублей для граждан, до 25 тысяч — для должностных лиц и до 50 тысяч — для юрлиц. Отдельная ответственность предусмотрена за неповиновение пограничникам, нарушения в пунктах пропуска и непринятие мер против незаконного перемещения людей через границу.