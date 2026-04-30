Жителя Рубцовска осудили на десять лет за убийство соседа под видом исчезновения

30 апреля 2026, 15:14, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Рубцовске суд вынес приговор местному жителю, который в октябре 2024 года убил соседа, а затем почти полгода скрывал преступление и пользовался его банковской картой. История раскрылась лишь спустя месяцы после исчезновения потерпевшего, когда следствие смогло установить истинные обстоятельства произошедшего.

Как установили суд и следствие, в день трагедии к обвиняемому в гости зашел сосед. Мужчины распивали спиртное, однако в какой-то момент между ними произошел конфликт. В ходе ссоры хозяин дома задушил гостя. Осознав случившееся, он решил скрыть преступление и закопал тело в надворной постройке на своем участке.

После убийства фигурант обнаружил в куртке потерпевшего банковскую карту, на которую тот получал пенсию по инвалидности. Зная об этом, он начал использовать ее для оплаты покупок. Пока пропавшего мужчину разыскивали, злоумышленник на протяжении около полугода расплачивался картой в магазинах, причинив ущерб на сумму более 83 тысяч рублей.

Расследование осложнялось тем, что подозреваемый передвигался по городу в одежде убитого с накинутым капюшоном. На записях с камер видеонаблюдения его принимали за самого потерпевшего — даже супруга мужчины сначала считала, что он просто ушел из дома. Задержать преступника удалось лишь в марте, когда женщина заявила, что на видеозаписях запечатлен не ее муж.

На допросе задержанный признался в содеянном и указал место, где спрятал тело. Ему предъявили обвинения по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража с банковского счета с причинением значительного ущерба") и ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Покушение на кражу с банковского счета"). Суд, приняв во внимание собранные доказательства, приговорил мужчину к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.