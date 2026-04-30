"Маркетологично". Новый сезон встреч от ФМ-Продакшн стартовал с медицинского маркетинга

Впереди — новые темы и новые эксперты

30 апреля 2026, 15:07, ИА Амител erid: 2W5zFJN2xAd

Встреча "Маркетологично" / Фото: здесь и далее Екатерина Майер, Дарья Шмакова

27 апреля команда ФМ-Продакшн открыла новый сезон деловых встреч "Маркетологично" — серии обучающих мероприятий для маркетологов, предпринимателей и руководителей компаний, которые хотят быть в курсе актуальных трендов и эффективных инструментов продвижения.

Формат "Маркетологично" — разговор о том, что действительно работает: разбор кейсов, обсуждение трендов, анализ ошибок и поиск решений для текущих задач бизнеса. Здесь нет сухой теории — только практика, опыт и обмен мнениями между экспертами и участниками рынка.

Первую встречу сезона посвятили медицинскому маркетингу — одной из самых сложных и чувствительных сфер продвижения. Гости вместе с экспертами ФМ-Продакшн обсудили ключевые темы, которые определят развитие отрасли в ближайший год:

тренды медицинского маркетинга 2026 года — от личного бренда врача и видеоконтента до работы с репутацией и геомаркетинга в регионах;

важность комплексной аналитики — почему без сквозного анализа невозможно понять, какие каналы действительно приводят пациентов, а какие просто "съедают" бюджет;

особенности дизайна и продвижения социальных сетей в медицине — как соблюсти баланс между экспертностью, доверием и визуальной привлекательностью, не нарушая при этом законодательных ограничений;

преимущества коллабораций — почему партнерства со смежными клиниками, СМИ и компаниями из других сегментов становятся одним из самых эффективных инструментов роста.

Встреча прошла в дружеской атмосфере: участники активно задавали вопросы, делились собственными наблюдениями и обсуждали сложности, с которыми сталкиваются ежедневно. Именно такой открытый диалог и делает "Маркетологично" полезным форматом — каждый уходит с конкретными идеями, которые можно применить в работе уже завтра.

