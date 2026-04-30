В Госдуме выступили против объединения майских праздников

Светлана Бессараб заявила, что 1 Мая и 9 Мая — это разные события, а большинство россиян предпочитают длинные новогодние каникулы

30 апреля 2026, 13:42, ИА Амител

Майские праздники / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью "Москве 24" раскритиковала идею объединения майских праздников в один непрерывный период.

По ее мнению, это нецелесообразно, поскольку Первомай и День Победы посвящены разным историческим событиям. К тому же, напомнила депутат, россияне и так могут соединить эти праздники, взяв отпуск между ними.

Дискуссии о продолжительности новогодних и майских выходных ведутся уже много лет, и ничего нового в этом предложении нет, отметила Бессараб.

Она также подчеркнула, что длинные январские каникулы нужны для экономики — в этот период растут продажи подарков, люди ездят к родственникам, а школьные каникулы совпадают с выходными родителей.

«Большинство граждан предпочитают именно длинные новогодние выходные. К тому же в северных регионах России в мае еще рано сажать растения, поэтому нужно проявлять лояльность ко всем территориям», — добавила парламентарий.

Ранее в Общественной палате призвали объединить майские праздники. Владислав Гриб предложил сократить новогодние каникулы до 7 января, а освободившиеся дни перенести на весну — с 1 по 9 мая.