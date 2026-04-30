"АлтайДизельМаш" начнет внедрять бережливые технологии для роста эффективности

Предприятие стало участником федерального проекта "Производительность труда"

30 апреля 2026, 13:10, ИА Амител

Национальные проекты России / Фото: ackr22.ru

Алтайская компания "АлтайДизельМаш" подключилась к федеральному проекту "Производительность труда", который входит в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика". Предприятие прошло отбор после оценки ключевых процессов специалистами Регионального центра компетенций (РЦК) Алтайского края.

Сейчас команда готовится к следующему этапу — выбору пилотного участка. Именно на нем начнут тестировать инструменты бережливого производства, чтобы затем распространить успешные решения на другие направления.

Где ждут изменений

Работа в рамках проекта направлена на то, чтобы сделать производство более управляемым, эффективным и предсказуемым. В компании планируют сократить сроки изготовления продукции, пересмотреть внутренние процессы и снизить потери.

Особое внимание уделят логистике и организации рабочих мест. Это те зоны, где чаще всего возникают лишние движения, простои и неэффективное распределение ресурсов.

«Мы накопили значительный опыт улучшения производственных показателей на разных предприятиях Алтайского края, в том числе и с использованием ИТ-платформы производительность.рф», — сказал руководитель РЦК Александр Вагенлейтер. И подчеркнул, что бережливые подходы позволяют увеличивать объем выпуска даже на сложных производствах без снижения качества продукции.

Ожидают, что участие в проекте поможет компании "АлтайДизельМаш" усилить позиции на рынке энергетического оборудования и быстрее выполнять заказы.

Опыт региона

К федпроекту продолжают подключаться и другие предприятия Алтайского края. Ранее отбор прошли компании "Моквин", работающая в сфере переработки свинца, и "Рентаресурс", специализирующаяся на спецтехнике и строительных услугах. В ближайшее время на площадках начнут работать эксперты РЦК.

Напомним, принять участие в проекте могут предприятия несырьевых отраслей с выручкой от 400 млн рублей в год. Для организаций туристической сферы порог ниже — от 180 млн рублей. Заявки принимают на сайте производительность.рф. Получить консультацию можно в региональном центре компетенций по телефонам +7 (3852) 20-65-39, 20-65-56 или по электронной почте innov@alregn.ru.