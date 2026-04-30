Пенсионерке в Белокурихе потребовалась помощь спасателей по дороге к вековой сосне

Женщина повредила ногу и не смогла самостоятельно спуститься со склона

30 апреля 2026, 14:07, ИА Амител

В Белокурихе пожилой туристке потребовалась помощь спасателей после травмы, полученной во время прогулки по пешеходной тропе. Инцидент произошел в районе достопримечательности "Вековая сосна", сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, женщина повредила ногу и не смогла самостоятельно спуститься со склона. На место прибыли бойцы 46-й пожарно-спасательной части, которые оперативно организовали эвакуацию.

Пострадавшую уложили на носилки, аккуратно спустили вниз и донесли до машины скорой помощи, после чего передали медикам для дальнейшего обследования и оказания помощи.