Для сбора некоторых грибов в России потребуется разрешение с "Госуслуг"

Ранее такие документы выдавались только при личном обращении

30 апреля 2026, 15:01, ИА Амител

Гриб / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

С 1 сентября 2027 года для сбора грибов, занесенных в Красную книгу, потребуется оформлять разрешение через портал "Госуслуги" — ранее документы выдавались только при личном обращении. Нововведение не затрагивает обычные съедобные грибы, которые собирают для личного употребления.

Как пояснил миколог, научный сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Никита Комиссаров в беседе с 360.ru, новый механизм призван легализовать сбор краснокнижных грибов для научных, образовательных и музейных целей.

«Разрешение понадобится в исключительных случаях: для научных исследований, искусственного разведения с последующим возвращением в природу, строительства и реконструкции объектов федерального и регионального значения, а также сохранения и восстановления популяций на частных землях, например, при прокладке коммуникаций через лес с охраняемыми видами», — говорится в публикации.

Срок рассмотрения заявки на "Госуслугах" составит 15 рабочих дней с момента подачи полного пакета документов. Все выданные разрешения будут вносить в общую электронную базу. Ранее сообщалось, что первые грибы появились на берегу Телецкого озера.