Для сбора некоторых грибов в России потребуется разрешение с "Госуслуг"
Ранее такие документы выдавались только при личном обращении
30 апреля 2026, 15:01, ИА Амител
С 1 сентября 2027 года для сбора грибов, занесенных в Красную книгу, потребуется оформлять разрешение через портал "Госуслуги" — ранее документы выдавались только при личном обращении. Нововведение не затрагивает обычные съедобные грибы, которые собирают для личного употребления.
Как пояснил миколог, научный сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Никита Комиссаров в беседе с 360.ru, новый механизм призван легализовать сбор краснокнижных грибов для научных, образовательных и музейных целей.
«Разрешение понадобится в исключительных случаях: для научных исследований, искусственного разведения с последующим возвращением в природу, строительства и реконструкции объектов федерального и регионального значения, а также сохранения и восстановления популяций на частных землях, например, при прокладке коммуникаций через лес с охраняемыми видами», — говорится в публикации.
Срок рассмотрения заявки на "Госуслугах" составит 15 рабочих дней с момента подачи полного пакета документов. Все выданные разрешения будут вносить в общую электронную базу. Ранее сообщалось, что первые грибы появились на берегу Телецкого озера.
15:05:03 30-04-2026
Дичь...
15:06:35 30-04-2026
В лесу госуслуг нет, и мобильного интернета нет.
Но я все грибы собираю исключительно для научных, образовательных и музейных целей.
Поэтому я ничего не нарушаю.
15:10:38 30-04-2026
Гриб? какой гриб? не было-никто не видел.. чем докажите?
17:25:41 30-04-2026
А кому показывать разрешение?
20:00:28 30-04-2026
Гость (17:25:41 30-04-2026) А кому показывать разрешение?... в развернутом виде в небо..там наверное со спутника прочтут)))
22:46:18 30-04-2026
Гость (17:25:41 30-04-2026) А кому показывать разрешение?... Грибам.
08:01:56 01-05-2026
Гость (22:46:18 30-04-2026) Грибам.... За это арестовать могут👆