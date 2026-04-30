Для сбора некоторых грибов в России потребуется разрешение с "Госуслуг"

Ранее такие документы выдавались только при личном обращении

30 апреля 2026, 15:01, ИА Амител

Гриб / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

С 1 сентября 2027 года для сбора грибов, занесенных в Красную книгу, потребуется оформлять разрешение через портал "Госуслуги" — ранее документы выдавались только при личном обращении. Нововведение не затрагивает обычные съедобные грибы, которые собирают для личного употребления.

Как пояснил миколог, научный сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Никита Комиссаров в беседе с 360.ru, новый механизм призван легализовать сбор краснокнижных грибов для научных, образовательных и музейных целей.

«Разрешение понадобится в исключительных случаях: для научных исследований, искусственного разведения с последующим возвращением в природу, строительства и реконструкции объектов федерального и регионального значения, а также сохранения и восстановления популяций на частных землях, например, при прокладке коммуникаций через лес с охраняемыми видами», — говорится в публикации.

Срок рассмотрения заявки на "Госуслугах" составит 15 рабочих дней с момента подачи полного пакета документов. Все выданные разрешения будут вносить в общую электронную базу. Ранее сообщалось, что первые грибы появились на берегу Телецкого озера.

Комментарии 7

Гость

15:05:03 30-04-2026

Дичь...

Гость

15:06:35 30-04-2026

В лесу госуслуг нет, и мобильного интернета нет.
Но я все грибы собираю исключительно для научных, образовательных и музейных целей.
Поэтому я ничего не нарушаю.

Гость

15:10:38 30-04-2026

Гриб? какой гриб? не было-никто не видел.. чем докажите?

Гость

17:25:41 30-04-2026

А кому показывать разрешение?

Гость

20:00:28 30-04-2026

Гость (17:25:41 30-04-2026) А кому показывать разрешение?... в развернутом виде в небо..там наверное со спутника прочтут)))

Гость

22:46:18 30-04-2026

Гость (17:25:41 30-04-2026) А кому показывать разрешение?... Грибам.

Гость

08:01:56 01-05-2026

Гость (22:46:18 30-04-2026) Грибам.... За это арестовать могут👆

