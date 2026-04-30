Причины обрушения выясняются. Ведется разбор завалов и поиск пострадавших

30 апреля 2026, 14:05, ИА Амител

Обвал рудника / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

На угольном разрезе в Магаданской области произошла авария. В Сусуманском городском округе обвалились горные породы, из-за чего потеряли связь с несколькими рабочими, сообщили в МЧС России по Магаданской области.

Экстренные службы подтвердили информацию о происшествии.

«Мы получили сообщение о том, что на угольном разрезе Кадыкчанский произошел сход горной массы. По предварительным данным, под завалами могут оказаться до восьми человек», — рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Спасательные команды быстро прибыли на место. В их составе — пожарные, профессиональные горноспасатели и медики.

Чтобы ускорить работы, МЧС готовится отправить вертолет Ми-8. Он доставит дополнительные ресурсы в труднодоступный район.

Сейчас специалисты разбирают завалы. Они делают все возможное, чтобы найти людей и освободить их как можно скорее.

