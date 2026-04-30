Несмотря на рост, текущая ситуация не выходит за рамки типичного сезонного подъема

30 апреля 2026, 14:45, ИА Амител

ОРВИ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В России как минимум в восьми субъектах с 20 по 26 апреля был зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Это фиксируется в таких регионах, как Крым, Севастополь, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Рязанская, Мурманская, Вологодская и Калужская области, а также Кабардино-Балкария, пишут "Известия".

Врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова сообщила, что уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом увеличился на 2,5% по сравнению с предыдущими годами. Это подтверждают и специалисты НИИ гриппа, которые отмечают напряженную эпидемиологическую ситуацию в стране. Хотя пик сезонной заболеваемости уже прошел, они связывают рост числа инфицированных с изменчивой погодой. По их мнению, такие погодные условия создают стрессовые факторы, способствующие распространению вирусных инфекций.

«Заболеваемость ОРЗ начинает расти при температуре воздуха от 0°C до -5°C. В этот период создаются благоприятные условия для размножения вирусов, а также снижается местный иммунитет слизистых оболочек дыхательных путей», — рассказала врач-педиатр из детской клиники "Будь здоров" на Сущевском Валу Елизавета Петрова-Колосова.

Академик РАН, эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко добавил, что после майских праздников не ожидается значительного увеличения числа заболеваний по всей стране, так как сезонная заболеваемость практически завершилась.

