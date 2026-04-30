В России предложили наказывать иностранцев за фиктивное обучение
За такое нарушение депутаты предлагают штрафовать на 5–10 тыс. рублей
30 апреля 2026, 14:01, ИА Амител
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили в правительство РФ на отзыв законопроект, предусматривающий ответственность для иностранных граждан за фиктивное обучение с последующим выдворением из страны, сообщает ТАСС.
Инициатива предполагает дополнение статьи 18.8 КоАП РФ новой нормой. За такое нарушение предлагается установить штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей с последующим административным выдворением с территории РФ.
Она коснется случаев, когда иностранец при въезде в РФ указывает целью визита "учебу", но фактически не ведет образовательный процесс: не подает необходимые документы, не зачисляется в учебное заведение, не посещает занятия либо изначально не планирует учиться.
В пояснительной записке отмечается, что учебные визы нередко используют для легализации пребывания в стране. Иногда и сами образовательные организации оформляют иностранцев как студентов, хотя реального обучения не предоставляют.
Авторы законопроекта считают, что сейчас подобные случаи не выделены в отдельный состав правонарушения. Принятие закона, по их мнению, позволит унифицировать подход и пресечь использование учебного статуса не по назначению. Ранее в Госдуме предложили ужесточить получение больничных для мигрантов с ВНЖ.
17:39:11 30-04-2026
у нас нерусский мальчик учится и уже в 3 классе пишет "туолет" и прочее. УЖАСНО
20:26:00 30-04-2026
Куда мы наших парней дели,вот в чем вопрос? Зачем инородцев завозить?Они хотели жить отдельно пусть и живут и строят у себя счастливое будущее. А, мы свое сами построим.Пудрят мозги народу.Совсем уже русаков под плинтус загнали.