В России предложили наказывать иностранцев за фиктивное обучение

За такое нарушение депутаты предлагают штрафовать на 5–10 тыс. рублей

30 апреля 2026, 14:01, ИА Амител

Мигранты на стройке / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили в правительство РФ на отзыв законопроект, предусматривающий ответственность для иностранных граждан за фиктивное обучение с последующим выдворением из страны, сообщает ТАСС.

Инициатива предполагает дополнение статьи 18.8 КоАП РФ новой нормой. За такое нарушение предлагается установить штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей с последующим административным выдворением с территории РФ.

Она коснется случаев, когда иностранец при въезде в РФ указывает целью визита "учебу", но фактически не ведет образовательный процесс: не подает необходимые документы, не зачисляется в учебное заведение, не посещает занятия либо изначально не планирует учиться.

В пояснительной записке отмечается, что учебные визы нередко используют для легализации пребывания в стране. Иногда и сами образовательные организации оформляют иностранцев как студентов, хотя реального обучения не предоставляют.

Авторы законопроекта считают, что сейчас подобные случаи не выделены в отдельный состав правонарушения. Принятие закона, по их мнению, позволит унифицировать подход и пресечь использование учебного статуса не по назначению.