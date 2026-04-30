Кирилл Дмитриев назвал слова Трампа о сокращении войск в ФРГ "черной меткой" для Мерца

Накануне глава США заявил о возможном сокращении американского контингента в Германии

30 апреля 2026, 13:46, ИА Амител

Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев резко прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможном сокращении американского воинского контингента в Германии, пишет РИА Новости.

По оценке Дмитриева, это стало "черной меткой для барахтающегося Мерца" — так он написал в соцсети X. Ранее Трамп объявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность уменьшить численность своих военных в ФРГ.

Кроме того, американский президент жестко раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за его позицию по Ирану, заявив, что тот "совершенно не понимает, о чем говорит".

Ранее сообщалось, что Трамп несколько часов кричал на помощников из‑за сбитого над Ираном истребителя США. Президент опасался, что события могут пойти по сценарию кризиса с заложниками 1979 года.