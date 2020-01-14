В России хотят запретить запуск фейерверков рядом с жилыми домами

Депутат Госдумы Евгений Федоров обратился в МЧС с просьбой запретить пускать фейерверки рядом с жилыми домами и больницами, сообщает РИА "Новости".
Он предложил установить расстояние в 500 метров от домов и медицинских учреждений. Федоров считает, что неосторожность и человеческий фактор могут спровоцировать пожар и повреждение зданий. Кроме того, шум от пиротехники может мешать маленьким детям и тяжелобольным людям.
"Для них взрывы пиротехники в непосредственной близости становятся дополнительной проблемой", – пояснил депутат.
Ранее МЧС уже составляло свод правил для запуска пиротехнических изделий, однако ведомство призывают к более решительным мерам.
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