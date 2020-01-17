Снежное болото образовалось в барнаульском поселке Ягодное

В ночь на среду, 15 января, в барнаульском поселке Ягодное произошел порыв водопровода. Вода вышла на поверхность. Аварию устранили, но дорогу не почистили, сообщают "Вести Алтай". Так, в переулке Школьном образовалась снежная каша, которая вскоре замерзла. Проехать там сейчас невозможно.

По словам местного жителя Дмитрия Васильчука, люди обратились в Лебяжинскую сельскую администрацию. Там сказали, что у них нет сил и средств на устранение болота. Поэтому все остается по-прежнему. Пешеходам придется делать большой крюк, а автомобилистам искать пути объезда.

Жители поселка пошли дальше и обратились в комитет по дорожному хозяйству Барнаула. Сейчас люди ждут ответа.