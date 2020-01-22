Россиянка стала Миссис Вселенной

Ксения Вербицкая из Санкт-Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020".

Вербицкой 43 года, она мать четверых детей. Занимается аргентинским танго и увлекается литературой.

В финале конкурса красавицы показывали свои умения в дефиле, творческих испытаниях, презентовали себя и свои достижения на английском языке.

Как рассказала Вербицкая РИА "Новости", она счастлива, что победила и рада показать миру, какие русские женщины красивые, самодостаточные, умеющие сочетать внешнюю красоту и внутреннюю гармонию.

Добавим, что "Миссис Вселенная" – это международный театрализованный конкурс красоты для замужних женщин. Организатором является болгарская компания Mrs. Universe.