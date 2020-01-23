Дежурный по переезду предотвратил железнодорожную катастрофу на Алтае

Профессионализм и бдительность дежурного по переезду в Алтайском крае помогли избежать столкновения поезда и автомобиля, сообщают в региональном Минтрансе.

Инцидент едва не случился на железнодорожном переезде 504 км участка Озимая – Рубцовск. Водитель проигнорировал запрещающий сигнал семафора, закрывающийся шлагбаум и наехал на устройство заграждения переезда, после чего машина заглохла.

Для предотвращения столкновения дежурный Сергей Сухов включил специальные светофоры, после чего сообщил всем находящимся в зоне радиосвязи машинистам о нештатной ситуации. Убедившись в полной безопасности, дежурный оперативно помог убрать автомобиль с переезда.

За грамотное выполнение своих должностных обязанностей Сухова представят к поощрению.