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Замело, а теперь заморозит. О погоде в Алтайском крае 30 января

, ИА "Амител"
В регионе наступит спокойная, но достаточно холодная погода
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае ближе к концу рабочей недели на смену штормовому ветру и обильным снегопадам придет морозная погода, следует из прогноза синоптиков регионального ЦГМС.

30 января в регионе будет преимущественно без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Метеорологи ожидают, что столбик термометра днем достигнет отметки -18…-23 градуса (в предгорьях – от -13 градусов, в Барнауле – от -18 до -20 градусов).

В последующие дни будет немного теплее. Так, в пятницу температура днем не опустится ниже -21°C, а в субботу – ниже -18°C.

Ночи будут очень морозными: в ночь на 31 января прогнозируют температуру от -25°C до -30°C, а местами – до -35 градусов.

Напомним, на территории трех районов Алтайского края объявили режим ЧС. Это связано с огромными объемами выпавшего снега, который создал транспортный коллапс и отрезал от остального мира несколько отдаленных сел.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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