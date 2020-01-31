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Алтайский Минкульт отказался присвоить колледжу искусств имя Михаила Евдокимова

, ИА "Амител"
С такой инициативой выступали общественники
Фото: Антон Федотов / altairegion22.ru

Фото: Антон Федотов / altairegion22.ru

Министерство культуры Алтайского края не нашло оснований для присвоения имени заслуженного артиста РФ, экс-губернатора региона Михаила Евдокимова колледжу культуры и искусств, сообщили представители "Гражданского патруля".

Напомним, с такой инициативой в декабре 2019 года выступила общественная организация "Гражданский патруль" и краевед Данил Дегтярев. Это учебное заведение выбрали потому, что в нем учился Михаил Евдокимов. По мнению общественников, это предложение не понесло бы больших финансовых затрат, к тому же в регионе есть традиция увековечивать память выдающихся земляков.

Однако и руководство колледжа, и Министерство культуры региона эту инициативу не поддержали. В ведомстве пояснили, что, по имеющимся архивным источникам, Михаил Евдокимов обучался в этом учебном заведении непродолжительное время и не поддерживал с ним связь. Поэтому достаточных оснований для присвоения колледжу имени заслуженного артиста РФ в Минкульте не нашли.

По словам главы общественной организации Ростислава Антонова, увековечивание памяти Михаила Евдокимова в Алтайском крае обсуждается уже много лет, однако ни один объект так и не получил имя заслуженного артиста.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

31.01.2020 12:57
Ещё бы.

Он же избран был народом. А именами таких людей нельзя называть. Это не скрепно и не патриотично.

31.01.2020 12:59
Гость

Тоже например оснований не вижу

31.01.2020 13:00
ГОсть

Все вроде избраны народом, или нет

31.01.2020 13:32
гость

Его и так будут помнить, а других деятелей вредителей даже имён не вспомнят, хоть весят на доске почёта.

31.01.2020 13:41
- гость -

Для 12:57 и 13:32
Да, его будут помнить, безусловно.
Хотите навскидку перечислю:
1. За то, что он был либо в Москве у негритянки своей, либо в бухе в своём Верх-Обском. В Барнакле он показывался эпизодически.
2. За то что отдал край на управление своей банде жуликов и воров. Баклицкиц, Бормотов, Панов - это те люди, которые рулили в крае всей экономикой. Все бумаги подписывал Бормотов, Миша вообще себя не утруждал государственной службой.
3. За то что угробил себя и ещё людей, когда опаздывал, и летел по трассе за 150 км в час, да так, что даже броня не спасла.

Бездарный руководитель. Отрицательные результаты деятельности. За что его именем какие то объекты называть???

31.01.2020 13:46
- гость -


- гость -
Для 12:57 и 13:32
Да, его будут помнить, безусловно.
Хотите навскидку перечислю:
1. За то, что он был либо в Москве у негритянки своей, либо в бухе в своём Верх-Обском. В Барнакле он показывался эпизодически.
2. За то что отдал край на управление своей банде жуликов и воров. Баклицкиц, Бормотов, Панов - это те люди, которые рулили в крае всей экономикой. Все бумаги подписывал Бормотов, Миша вообще себя не утруждал государственной службой.
3. За то что угробил себя и ещё людей, когда опаздывал, и летел по трассе за 150 км в час, да так, что даже броня не спасла.

Бездарный руководитель. Отрицательные результаты деятельности. За что его именем какие то объекты называть???

неистово ++++++++
достали эти сектанты со своим святым Мишей!

колледжу культуры имя человека который на три семьи жил..срамота!

31.01.2020 13:52
Гость

Последние годы только разговоры о детях, женщинах, дележе имущества, о творчестве и работе на благо инфо практически нет

31.01.2020 14:11
- гость -



Последние годы только разговоры о детях, женщинах, дележе имущества, о творчестве и работе на благо инфо практически нет

-потому что его не было!
и те заслуги в твор-е его бездарное кривлянье как главы региона все перечеркнуло!

31.01.2020 14:12
- гость -

В ведомстве пояснили, что, по имеющимся архивным источникам, Михаил Евдокимов обучался в этом учебном заведении непродолжительное время и не поддерживал с ним связь.
Что-то я не помню чтобы Герман Титов работал в аэропорту г.Барнаула, да и Сахаров в театр Драмы не захаживал. Просто Евдокимов не ставленник великого Пу. А что касается его личной жизни, есть более "достойные", но их нельзя обсуждать. А у Гостей 13.41. и 13.46 хочу спросить, что полезного для НАРОДА сделала нынешняя всласть? Да ещё за СВОИ личные деньги?

31.01.2020 14:12
для сектанта 12-57

его выбрали не благодаря народу ,а вопреки деятельности Сурикова.

31.01.2020 14:38
Гость

Так в честь остальных и не просят называть никакие объекты

31.01.2020 14:47
Гость

На данный момент при упоминании его фамилии сразу всплывают только моменты всех этих последних передач про подпольные семьи, обманутую жену, любовницу , детей, дома, квартиры, наверно называть в честь кого то улицы, проспекты и ещё что то, надо более весомые заслуги

31.01.2020 14:50
- гость -

31.01.2020 14:12
- гость -

И сеятель колхозник по площади Октября не ходил свое просо не сеял

31.01.2020 14:51
- гость -

А вообще вроде как Мишу вытурили из кулька за двойки и безобразное поведение. Возможно поэтому не хотят называть колледж его именем.

31.01.2020 14:52
- гость -

В селе его улицу пусть и называют, или в Новокузнецке.

31.01.2020 15:01
гость


31.01.2020 13:46
- гость -
Задело, что его будут помнить, а тех кто до него даже Ф.И.О. не вспомнят, как и лесоруба.

Понятно, что сквозит ненавистью некоторых товарищей, всё успокоится не могут.

31.01.2020 15:01
- гость -

Согласен с 13:41.
Миша обычный гниловатый, ссыковатый колхозный мужичонка, дорвавшийся до власти и денег.

31.01.2020 15:07
гость


31.01.2020 15:01
- гость -
Согласен с 13:41.
Миша обычный гниловатый, ссыковатый колхозный мужичонка, дорвавшийся до власти и денег.

Вы сейчас посмотрите кто у власти в Алтайском крае, к людям бояться выйти), когда дело касается федеральных денег, митинги, скверы, парки, с людьми бояться открыто говорить.

31.01.2020 15:13
- гость -

31.01.2020 14:50 - гость -
Это Вы к чему? Просто хоть что-то написать?

31.01.2020 15:13
- гость -

А я не говорю что меня нынешняя власть устраивает. Речь про Евдокимова, не нужно ему задним числом приписывать качеств, которыми он не обладал и нимб на голову одевать.

31.01.2020 15:15
- гость -

Гостенек, то есть вы считаете, что если нынешние власти не лучше Евдокимова, то и его косяки не такие уж и косяки?
А вам самому не смешно?

31.01.2020 16:11
- гость -

еще живы его враги, которых он здесь себе нажил и они от власти далеко не ушли пока. да и на самом деле - на героя он не тянет.

31.01.2020 16:32
- гость -

спившийся шмурдяк, глуповатый и с опломбом, этот " святой" Миша

31.01.2020 16:44
- гость -

Начерта вообще в честь кого то называть. Увековечить? Дак уже часовня стоит на повороте, где он успокоился.

31.01.2020 19:32
Пионер

Как губернатор он привел ту еще команду(точнее она его привела) край дербанить, как актер-юморист для своего времени был вполне ничего. Как человек - был со своими грехами. Нимб вешать действительно не стоит.

31.01.2020 23:53
Fel

Посредственный артист, унылый юморист, откровенно фальшивый "народный" губернатор, перенявший все наиболее омерзительные черты правящей касты Бориса Николаевича. И под каким градусом наши общественники ходят со своими инициативами, спрашивается? Может, в честь ворья еще начнем аэропорты называть, например? Или медицинские учреждения? Вот и культуру нечего портить

1.02.2020 00:01
Гость

Для 15:15 косяков не было, все знают, что было на самом деле, точнее вы знаете), а нынешняя власть находится на должности ровно столько же, сколько был Евдокимов, изменения в худшую сторону, что молодёжь здесь не хочет жить.

1.02.2020 08:22
Иван

Это ничего, что сторонники убийц Евдокимова, едрасисты здесь возмущаются. Путинизм когда-нибудь закончится. Увековечат первого и пока единственного народного губернатора.

1.02.2020 08:30
Пионер

Это ничего, что сторонники убийц Евдокимова,

Это сторонники физики что-ли?

1.02.2020 11:26
- гость -

Евдокимов обучался в этом учебном заведении непродолжительное время и не поддерживал с ним связь. Поэтому достаточных оснований для присвоения колледжу имени заслуженного артиста РФ в Минкульте не нашли.

А Герман Титов продолжительное время работал в аэропорту Барнаула?

1.02.2020 11:38
- гость -

31.01.2020 16:32
- гость -
спившийся шмурдяк, глуповатый и с опломбом, этот " святой" Миша

Назар, ты что ли?

1.02.2020 12:36
- гость -

О покойных или хорошо или молчать. Грешники.

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