Пособия семьям с детьми выросли в Алтайском крае

С 1 февраля 2020 года увеличился размер пособий семьям с детьми в Алтайском крае, сообщает региональное Министерство социальной защиты.

Согласно постановлению правительства РФ, коэффициент индексации для выплат, пособий и компенсаций установлен на уровне 1,03. Из этого следует, что в феврале пособия будут на 3% выше, чем в январе.

Это касается выплат по беременности и родам, рождению ребенка, уходу за первым, вторым и последующими детьми, по устройству в семью и усыновлению. С новыми размерами пособий можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, что индексация производится один раз в год. Ее размер зависит от уровня инфляции.