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Здание барнаульского музея-недостроя предложили отдать под корпус АлтГУ

, ИА "Амител"
Предложение направлено в Минкультуры
Фото: ez22.ru

Фото: ez22.ru

Барнаулец предложил отдать недостроенное здание Государственного художественного музея в Барнауле Алтайскому государственному университету под новый корпус, пишет "Банкфакс".

Таким образом мужчина хочет сохранить сквер на площади Сахарова. По его мнению, власти могут вложить заложенные под строительство средства на возведение нового здания под музей. 

Правительство Алтайского края направило предложение горожанина на рассмотрение в региональное Минкультуры. 

Напомним, что к реконструкции Государственного художественного музея в Барнауле приступили в 2012 году, а закончить работы планируют в 2021 году. Недавно на завершение строительства выделили еще 432 млн рублей. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

3.02.2020 16:39
АБОРИГЕН

А что так можно было?!

3.02.2020 17:00
- гость -

Абсолютно поддерживаю данное предложение.

3.02.2020 17:02
- гость -

А, то есть музей мы дождёмся лет через двадцать, и то не факт?

3.02.2020 17:07
Старыый

в АлтГУ учатся 500 бюджетников , им ,что места мало ?

3.02.2020 17:10
Ок

А бабло, которое выделяли, распилили и всё на этом? Под суд распиловщиков, которые прячутся под «неприкосновенностью»)))

3.02.2020 18:04
- гость -

Они на стройке этого музея ещё лет 10 воровать будут.

3.02.2020 18:25
Горожанка

Это кто там такой умный выискался с предложением??? Из тех, что "по музеям не ходят", видимо.Так пусть сделает исключение и раз в жизни сходит туда, где сейчас обитает Художественный музей: на ул.Максима Горького. Насладится искусством,так сказать! Запнется пару раз на дырявом линолеуме и кубарем скатится с лестницы, может мозги на место и встанут!

3.02.2020 18:57
Элен

Руки прочь от Музея!

3.02.2020 19:37
Пума

Поддерживаю! Руки прочь от музея! Иначе не дождемся его открытия до скончания века. И сколько еще распилят на него миллионов! Стыдно за такие инициативы анонимного "гражданина". Впр.очем, это вполне в русле новой министерши по культуре. Она не любит музеи. Какие министры культуры, такая и культура. Хорошо еще храму не инициируют передать

3.02.2020 20:12
- гость -

3.02.2020 19:37
Пума

Теперь уже могут инициировать. Спасибо за совет.

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